Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Hagen (ots)

Am Dienstag befuhr eine 67-jährige Autofahrerin mit ihrem PKW die Eppenhauser Straße in Richtung Innenstadt. Um 13.20 Uhr bog sie nach links in die Rissestraße ab. Eine ihr auf der Eppenhauser Straße entgegen kommende 36-jährige Frau musste ihren VW stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die 31-jährige Fahrerin eines Renault, die sich hinter der 36-Jährigen befand, fuhr auf den VW auf. Die Fahrerin des VW sowie die 31-Jährige und ihr 1-jähriger Sohn wurden vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Eppenhauser Straße war war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme in Richtung Emst gesperrt.

