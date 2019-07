Polizei Hagen

POL-HA: Polizeiwache Hohenlimburg wird umgebaut

Hagen (ots)

Die Polizeiwache in Hohenlimburg ist in die Jahre gekommen. Darin waren sich auch Oberbürgermeister Erik O. Schulz und Polizeipräsident Wolfgang Sprogies einig, als sie kurz vor Weihnachten 2018 einen neuen für mindestens 15 Jahre gültigen Mietvertrag unterschrieben haben und damit den Startschuss für die Renovierung und den Umbau der Wache gaben. "Ich bin sehr erfreut, dass damit der Verbleib der Polizeiwache in Hohenlimburg langfristig gesichert ist", bekräftigte Wolfgang Sprogies. Inzwischen sind die Planungen weitestgehend abgeschlossen und die Arbeiten können beginnen. Schon am 23. Juli 2019 wird die vorhandene Technik von Hohenlimburg zur Polizeiwache Hoheleye verlagert. Am 24. und 25. Juli findet dann der Umzug des Mobiliars statt. Während der Umbauphase werden aber insgesamt drei Beamte des Bezirksdienstes u.a. für Anzeigenaufnahmen zur Verfügung stehen. Der Leiter der Polizeiwache Hohenlimburg, Polizeihauptkommissar Michael Bischoff, wird mit dieser Mannschaft während der bis etwa zum Jahresende dauernden Umbauphase weiterhin sein Büro in Hohenlimburg haben, und zwar in der ersten Etage des Rathauses. Die Rufnummern für die Polizei, 986-2270 für den Wachleiter und 986-2244 bzw. 2246 für den Bezirksdienst, bleiben übrigens unverändert. In den folgenden Monaten erfolgt die komplette Sanierung der Polizeiwache Hohenlimburg. Neben der Änderung der gesamten Raumbelegung innerhalb der Wache wird der Eingangsbereich versetzt und umgestaltet, die Sicherheitstechnik an die heutigen Standards angepasst und die gesamte Innenausstattung erneuert. Bürgeranliegen und Anzeigen werden ab Freitag, 26.07.2019 im Hohenlimburger Rathaus in Anlehnung an die folgenden Öffnungszeiten des Bürgeramts aufgenommen:

MO 08:00-17:00 Uhr DI 08:00-17:00 Uhr MI 08:00-12:00 Uhr DO 08:00-18:00 Uhr FR 08:00-12:00 Uhr

Mindestens ein Streifenwagen mit Beamten der PW Hohenlimburg wird während der gesamten Umbauzeit rund um die Uhr im Stadtteil im Einsatz sein. Die Beamtinnen und Beamten starten und beenden ihren Dienst vorübergehend auf der Wache Hoheleye. Die Erfahrungen aus der PW Haspe haben gezeigt, dass durch den Wegfall der Innendienstfunktion keine Nachteile für die Bürgerinnen und Bürger entstehen. Einbußen für die Sicherheit im Stadtteil erwartet die Polizei nicht, da die Innendienstfunktion hauptsächlich die internen Abläufe der Wache betrifft. Zu besonderen Einsatzanlässen, z.B. dem Stadtfest Hohenlimburg, wird die Wache zur Nachtzeit für Anzeigenaufnahme und Organisation besetzt sein. "Alle Hohenlimburgerinnen und Hohenlimburger dürfen sicher sein", so Wolfgang Sprogies, "dass ihre Polizei auch zukünftig rund um die Uhr bürgernah, kompetent und engagiert für ihre Sicherheit präsent ist."

