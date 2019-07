Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Mögliche Schifffahrtsperre auf dem Rhein nach festgefahrenem Binnenschiff

Assmannshausen (ots)

Nachdem sich in der Nacht zum Sonntag gegen 23:20 ein 182m langer Schubverband auf dem Rhein in der Ortslage Assmannshausen festgefahren hat, ist geplant, das mit 5300t Eisenpellets(Rohmaterial zum Einschmelzen) beladene Binnenschiff am heutigen Montag zunächst zu entladen und anschließend frei zu schleppen. Es kam weder zu Personenschaden, noch sind Beschädigungen am Binnenschiff bekannt. Das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Bingen (Abz.St.Goar) teilt mit, dass gegen 15:00 Uhr zur Leichterung des Havaristen zwei Vorspannboote, sowie ein Kran-/Leichterschiff vor Ort eintreffen werden. Ziel ist durch Leichterung (Entladung) das Schiff auf den erforderlichen Tiefgang zu bringen, um es anschließend mittels der Schleppboote freizuziehen. Voraussichtliche Dauer der Maßnahme nicht absehbar. Während der Maßnahmen muss mit einer Schifffahrtssperre für die Berg- und Talfahrt gerechnet werden.

