Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Festfahrung Tankmotorschiff

Rüdesheim (ots)

Am Sonntag, gg. 02.20 Uhr fuhr ein Tankmotorschiff in Höhe Ortslage Rüdesheim, auf dem Rhein zu Tal und bekam dort einen unbekannten Gegenstand in die Schraube, wodurch das Manövrieren des Tankmotorschiffs nicht mehr möglich war. Aufgrund der Strömung und nicht sofort anspringendem Bugstrahl wurde das Schiff auf die Krausaue getrieben und fuhr sich durt fest. Erst durch die Zuhilfenahme eines Schubverbandes, konnte das Tankmotorschiff freigeschleppt und am Binger Ufer ordnungsgemäß festgemacht werden. Eine anschließende Untersuchung, am Unterschiff ergab, dass es durch die Festfahrung zu keinem Schaden am Schiff kam. Gegen 19.00 Uhr konnte das Tankschiff seine Reise zu Tal fortsetzen.

