Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Holzbalken gestohlen; Polizei sucht alten silbernen Renault Espace; Metallzaun beschädigt - Unfallflucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Momberg - Holzbalken gestohlen

Diebe stahlen von einem Grundstück in der Speckswinkler Straße sechs jeweils 6,10 Meter lange und 8 x 28 cm starke Fichtenholzbalken. Das Holz hat einen Wert von 500 Euro. Größe und Gewicht der für den Dachbau vorgesehenen Balken erfordern zum Abtransport neben einem geeigneten Fahrzeug auch entweder mehrere Personen oder technische Verladehilfsmittel. Wer hat zur Tatzeit zwischen16 Uhr am Samstag und 15.30 Uhr am Sonntag, 18. August in der Speckswinkler Straße die Verladearbeiten der Holzbalken gesehen? Wer kann nähere Angaben zu den handelnden Personen und/oder zum benutzten Fahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Stadtallendorf - Polizei sucht alten silbernen Renault Espace

Im Zusammenhang mit einem Unfall in der Rheinstraße in Höhe des Mildenauer Weges bittet die Polizei um Hinweise zu einem älteren, silbernen Renault Espace. Das Auto ist offenbar rundherum verkratzt und verbeult. Der Fahrer fuhr am Montag, 19. August, gegen 10.40 Uhr, über ein Metallteil, welches sich von einem entgegenkommenden Sattelzug gelöst hatte und auf die Straße gefallen war. Sowohl der Lastwagenfahrer als auch der Renaultfahrer hielten an. Als der Lastwagenfahrer zur Unfallaufnahme die Polizei anrief, fuhr der Renaultfahrer weg. Die Personalien waren noch nicht ausgetauscht. Ob, wie von dem Fahrer zunächst behauptet, durch das Überfahren des Metallteils mit einem Rad tatsächlich ein Schaden am Renault entstand, steht derzeit nicht fest. Weitere Hinweise zu dem Renault und eine Beschreibung des Fahrers konnte der 60-jährige Berufskraftfahrer nicht geben. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Lohra - Metallzaun beschädigt - Unfallflucht

Die von ihr befragten Nachbarn konnten der Hausbesitzerin keine Hinweise auf den mutmaßlichen Unfallverursacher geben. Irgendjemand war offenbar gegen den Metallzaun des Anwesens Konrad-Gaul-Straße 10 gefahren sodass ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstand. Es handelt sich um einen 120 Zentimeter hohen, teils von einer Hecke zugewachsenen Metallzaun. Ein Feld und ein Pfosten waren verbogen. Den Schaden stellte die Hausbesitzerin bei ihrer Rückkehr nach einer knapp sechswöchigen Abwesenheit fest. Die Tatzeit liegt demnach zwischen Montag, 08. Juli und Montag, 19. August. Das Grundstück liegt unmittelbar gegenüber der Einmündung der Straße Am Lindenstruthsweg und wird nach Aussagen der Besitzerin oftmals von Fahrzeugen aller Art für ein Wenden und Rangieren mit genutzt. Vermutlich kam es genau bei einem solchen Fahrmanöver zu der Kollision mit dem Zaun. Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg bitten um sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung des verursachenden Fahrzeugs und/oder dessen Fahrer/Fahrerin führen könnten. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell