BPOLI-KA: Nach Handydiebstahl Mann in Psychiatrie eingeliefert

Karlsruhe (ots) - Am Donnerstag wurde ein 26-jähriger Deutscher im Karlsruher Hauptbahnhof durch Beamte der Bundespolizei kontrolliert. Ergebnis der polizeilichen Überprüfung war eine Anordnung der Untersuchungshaft durch das Amtsgericht Bad Dürkheim wegen Unterschlagung. Im Juni 2018 hat sich der junge Mann während eines Klinikaufenthaltes das Handy eines anderen Patienten geliehen. Anstatt es nach Gebrauch zurück zu geben, verkaufte er es für 250 Euro weiter. Aufgrund diverser Vorstrafen des Mannes sowie der Tatsache, dass er keine Meldeadresse besaß, wurde durch das Amtsgericht Bad Dürkheim die Untersuchungshaft angeordnet. Auf der Dienststelle begann der 26-Jährige, sich im Bereich der Handgelenke selbst zu verletzen, woraufhin er gefesselt wurde. Nur eine ständige Beobachtung durch die Beamten konnte verhindern, dass es zu weiteren Selbstverletzungen kam. Mittlerweile hatte der 26-Jährige zudem Suizidabsichten geäußert. Aufgrund des Verhaltens des Mannes wurde der Polizeiarzt verständigt, welcher die Voraussetzungen einer psychiatrischen Einweisung prüfen sollte. Der junge Mann wurde nach ärztlicher Begutachtung in die geschlossene, psychiatrische Station des Städtischen Klinikums eingewiesen. Die Vorführung zur Haftprüfung erfolgt am heutigen Tag beim Amtsgericht Karlsruhe.

