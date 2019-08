Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: E-Bike sichergestellt - Eigentümer unbekannt

Bild-Infos

Download

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Das neuwertige Conway E-Mountain-Race steht nun schon seit 12 Tagen bei der Polizei Marburg und niemand scheint das Bike zu vermissen. Das blau abgesetzte graue E-Bike mit Gepäckträger, Satteltaschen, Seitenständer und Rahmentasche stand voll ausgerüstet, betriebsbereit mit Akku und völlig ungesichert am Markt in der Oberstadt. Das kam Mitarbeitern der Straßenreinigung zu recht komisch vor und sie benachrichtigten die Polizei. Die stellte das Hardtail-MTB im Wert von vermutlich 2 bis 2500 Euro bereits am Samstag, 10. August, in den frühen Morgenstunden sicher, nachdem ein Eigentümer vor Ort nicht zu ermitteln war. Bis heute liegt keine entsprechende Anzeige wegen eines Fahrraddiebstahls vor. Das Rad hat zwar eine Rahmennummer aber leider keine Individualkennzeichnung, die eine Eigentümerermittlung ermöglicht. Wer kennt das Rad? Wer weiß, wem es gehört bzw. woher es stammt? Wer kann Hinweise zur Person geben, die das schon auffällige Rad vor Samstag, 10. August, 05.45 Uhr, benutzt und/oder am Markt abgestellt hat?

Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Ein Bild des Fahrrades ist dieser Presseinformation angehängt und kann unter www.polizeipresse de eingesehen und zur Verwendung im Zusammenhang mit der Meldung heruntergeladen und verwandt werden.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell