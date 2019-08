Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zu unserer PM "Unbekannte sprengen Geldautomaten" vom 14.8., 6.44 Uhr: Fluchtwagen gesucht

Iserlohn (ots)

Nach der Geldautomatensprengung am heutigen Mittwochmorgen in Neuenrade sucht die Polizei nach dem Fluchtwagen: Die silberne Limousine (Baujahr 2000) mit Kennzeichen MK-XP ... wurde nur Stunden zuvor an der Parkstraße in Lüdenscheid gestohlen. Von dort fuhren die zwei Täter nach Affeln, wo sie gegen 3 Uhr den Geldautomaten einer Bank sprengten. Mit ihrer Beute flüchteten sie in Richtung Amecke (Hochsauerlandkreis).

