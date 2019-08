Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch und Schwelbrand in Pkw

Lüdenscheid (ots)

Ein Autoeinbrecher verursachte am Dienstag möglicherweise einen Fahrzeugbrand an der Dickestraße. Der blaue Touran parkte auf dem Parkplatz einer Parkpalette hinter den Häusern. Der Unbekannte brach zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in den blauen Touran ein und demontierte das Radio und nahm ein mobiles Navigationsgerät der Marke TomTom an sich. Kurz danach entstand ein Schwelbrand im Inneren des Fahrzeugs. Teile der Innenausstattung sind geschmolzen und die Frontscheibe gesprungen. Der Besitzer entdeckte den Schaden am nächsten Morgen.

