Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schild und Leitpfosten in Schacht geworfen

Schalksmühle (ots)

Unbekannte rissen am Wochenende in der Straße Holthaus/Muhle ein Verkehrszeichen aus dem Boden. Sie öffneten einen Schacht und schmissen das Schild samt Betonsockel und einen Leitpfosten in das vier Meter tiefe Loch. Auch die Schachtabdeckung flog hinterher. Bei ihrem Werk beschädigten die Unbekannten außerdem eine Leitplanke. Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Personen an der Aktion beteiligt waren. Die Gemeinde erstattete Anzeigen wegen Sachbeschädigung. Der Schaden liegt bei etwa 1000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02353/9199-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell