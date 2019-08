Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schwerer Unfall nach mutmaßlich illegalem Kraftfahrzeugrennen

Bild-Infos

Download

Plettenberg (ots)

Schwerer Verkehrsunfall gestern Abend, 20.53 Uhr, auf der Bahnhofstraße. Ein 19-jähriger Plettenberger fuhr Richtung "Am Wall" und verlor die Kontrolle über seinen Audi A4. Das Fahrzeug drehte sich, stieß zunächst gegen eine Laterne und anschließend gegen die Fensterfront eines Supermarktes. Der 19-Jährige wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr herausgeschnitten werden. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Plettenberg gebracht und von dort mit einem Rettungshubschrauber nach Siegen verlegt. Die Beifahrer des Mannes (17, 21) mussten mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus nach Plettenberg. Zeugen gaben an, dass der Verunglückte, Sekunden vor dem Unfall, mit überhöhter Geschwindigkeit gegen einen 20-jährigen Plettenberger in einem VW Golf über die Bahnhofstraße gefahren sein soll. Es besteht nach bisherigem Stand der Ermittlungen der Verdacht, dass die beiden Autofahrer ein illegales Kraftfahrzeugrennen durchgeführt haben. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum konnten nicht festgestellt werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell