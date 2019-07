Polizei Essen

POL-E: Essen: 52-Jährige kommt von Fahrbahn ab und fährt gegen geparkten SUV

Essen (ots)

45259 E-Heisingen: Am Samstag, 27. Juli, gegen 13.30 Uhr, kam auf der Straße Petzelsberg eine 52-jährige Hyundai-Fahrerin aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW X3. Der Geländewagen wurde durch den Aufprall in ein weiteres geparktes Auto geschoben. Die 52-jährige Hyundai-Fahrerin wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /bw

