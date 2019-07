Polizei Essen

POL-E: Essen: Zwei Verletzte nach Unfall auf Altendorfer Straße

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf: Bei einem Unfall auf der Altendorfer Straße am Freitag, 26. Juli, wurden zwei Fahrgäste eines Busses verletzt. Gegen 15.50 Uhr wollte ein 44-jähriger Ford-Fahrer auf der Altendorfer Straße wenden, als er mit einem von hinten kommenden Bus kollidierte. Der Ford-Fahrer fuhr zunächst in Richtung Stadtmitte, als er etwa auf Höhe der Straße Schölerpad erst zum rechten Fahrbahnrand fuhr, und dann über die linke Spur in den Gegenverkehr fuhr, um zu wenden. Hierbei kollidierte er mit dem von hinten kommenden Bus, der ebenfalls in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Eine 52-jährige Bus-Insassin wurde schwer, eine 42-Jährige leicht verletzt. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell