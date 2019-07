Polizei Essen

POL-E: Essen: 18-Jähriger von zwei Unbekannten erpresst - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45356 E.-Vogelheim: Am Sonntag, 28. Juli, wurde ein 18-Jähriger von zwei Unbekannten erpresst. Gegen 3.45 Uhr wurde der 18-Jährige auf der Hafenstraße, nahe der Haus-Berge-Straße, von zwei jungen Männern angesprochen. Sie fragten ihn, ob er ein Handy habe und drohten, den 18-Jährigen zu schlagen, sollte er nicht sein Handy herausgeben. Nachdem sie so das Mobiltelefon des jungen Mannes erpresst hatten, flohen sie in unbekannte Richtung. Ein Unbekannter ist etwa 19 Jahre alt, hat eine dunkle Hautfarbe, schwarze Locken und soll Matthias heißen. Der Zweite ist ebenfalls etwa 19 Jahre alt, trug bei der Tat ein weißes T-Shirt und soll Leon heißen. Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden. /bw

