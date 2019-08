Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher beobachtet

Kierspe (ots)

Zeugen beobachteten am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr an der Kölner Straße zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecher auf der Flucht. Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf und konnten so in die Wohnung eindringen. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen. Zeugen beobachteten zwei Männer, die das Grundstück verließen und in Richtung des benachbarten Supermarktes gingen. Sie sind zwischen 20 und 30 Jahre alt und haben dunkle Haare. Die Männer trugen helle Oberteile und lange Kleidungsstücke. Außerdem hatten sie einen weißen Koffer dabei. Die Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld.

