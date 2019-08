Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zwei Grillhütten abgebrannt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kleinseelheim/Wehrda

Am zurückliegenden Wochenende brannten zwei Grillhütten völlig nieder. Die Brandursache steht in beiden Fällen noch nicht fest. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Marburg haben die Ermittlungen übernommen. Der Schaden in Kleinseelheim beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 30.000, der in Wehrda auf etwa 15.000 Euro.

Die Besatzung eines Rettungswagens aus der Schwalm sichtete in der Nacht zum Sonntag, 25. August, um kurz nach Mitternacht auf der Rückfahrt von der Klinik auf den Lahnbergen Feuerschein in Kleinseelheim. Als die Wehren am Brandort eintrafen, stand die Grillhütte im Vollbrand und war nicht mehr zu retten. Ein aufmerksamer Feuerwehrmann bemerkte vier Personen, die mit dem Eintreffen der Rettungskräfte flüchteten. Die Personalien dieser vier Personen stehen aufgrund der Ermittlungen der Polizei Stadtallendorf fest. Ob diese vier für den Brand verantwortlich sind, steht derzeit nicht fest. Da die Grillhütte am Wochenende durchgehend vermietet war, waren auch alle vorhandenen technischen Geräte wie z.B. Kühlschränke in Betrieb, sodass auch eine technische Ursache als Brandauslösung derzeit nicht ausgeschlossen ist. Der Brandort ist für die weiteren Untersuchungen der Brandursachenermittler sichergestellt.

In der Nacht zum Montag, 26. August, um 00.45 Uhr ging die Meldung über einen vermeintlichen Waldbrand am Weißen Stein ein. Tatsächlich stand die Grillhütte Weißer Stein im Vollbrand als die Feuerwehr am Brandort eintraf. Die Hütte brannte vollständig nieder. Auch hier ist eine technische Brandursache ebenso wenig ausgeschlossen wie eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung. Wie für den Brand in Kleinseelheim haben die Bandursachenermittler der Kripo Marburg die Ermittlungen übernommen. Zum Umfang der Ermittlungen gehört auch die Prüfung eines etwaigen Zusammenhangs der beiden Brände.

Die Kripo Marburg ermittelt derzeit in alle Richtungen, schließt derzeit weder einen technischen Defekt noch Brandstiftung aus. Die Ursachenermittler suchen nach Zeugen und bitten um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen. Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

