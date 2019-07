Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Absturz eines Paragliders - Verantwortlicher unverletzt geborgen

Nassau (ots)

Gegen 17:50 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Montabaur der Absturz eines Paragliders am Berg Nassau gemeldet. Der Verantwortliche konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Nassau/Scheuern zwischen zwei Baumkronen in einer Höhe von ca. 8m unverletzt geborgen werden. Aus Sicherheitsgründen verbleibt der Fallschirm zunächst in der Baumkrone, eine Bergung erfolgt in den kommenden Tagen. Dahingehend wird gebeten, von weiteren Notrufmeldungen bei der Rettungsleitstelle Montabaur oder der Polizei Abstand zu nehmen.

