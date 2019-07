Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fahrer Gesucht

Höhr-Grenzhausen (ots)

Am gestrigen Montag, gegen 18:10 Uhr, befuhr eine 29-jährige mit ihrem PKW die Strecke von Bendorf in Richtung Höhr-Grenzhausen. Mit im Auto befand sich noch ihre Mutter sowie ihr Kind (Säugling). Während der Fahrt setzte sich ein grauer PKW BMW hinter ihr Auto und fuhr sehr dicht auf. Als die Frau aufgrund eines vorausfahrenden Radfahrers ihre Geschwindigkeit verringern musste überholte der BMW trotz Überholverbot, Kurve und herannahenden Gegenverkehrs. Nur durch Zufall kam es nicht zu einem wahrscheinlich folgenschweren Verkehrsunfall. Das Kennzeichen des BMW soll mit den Buchstaben -MYK- beginnen. Der männliche Fahrer war alleine im BMW und soll kurze Haare getragen haben, keinen Bart und keine Brille. Wer Hinweise zu dem Fahrzeug geben kann setzt sich bitte mit der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen unter 02624-94020 in Verbindung.

