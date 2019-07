Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kinderroller am Nassauer Bahnhof entwendet

Bad Ems/ Nassau (ots)

Am 02.07.2019 im Zeitraum von ca. 17:00 Uhr - 17:30 Uhr, wurde am Nassauer Bahnhof ein Kinderroller der Marke Oxelo in schwarz/ silber durch einen bislang unbekannter Täter entwendet. Der Roller stand unverschlossen am Nebenausgang der dortigen Bäckerei. Sachdienliche Hinweise werden an die PI Bad Ems unter der 02603/970 0 erbeten.

