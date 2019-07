Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Jugendlicher durch Unbekannte angegriffen

Kirchheim/Teck (ots)

Drei unbekannte Täter haben am Mittwoch (03.07.2019) gegen 17:10 Uhr gemeinschaftlich einen 15-Jährigen am Bahnhof in Kirchheim/Teck angegriffen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll einer der bislang unbekannten Männer den 15-Jährigen zunächst am Bahnsteig verbal bedroht haben. In der Folge schlug ein weiterer dem Jugendlichen offenbar mit der Faust ins Gesicht. Der dritte Unbekannte soll dem jungen Mann anschließend noch einen Kniestoß versetzt haben. Daraufhin seien die mutmaßlichen Täter in unbekannte Richtung geflüchtet. Der 15-Jährige erlitt durch den Vorfall eine Schwellung an der linken Schläfe und wurde im Anschluss in die Obhut von Erziehungsberechtigten übergeben. Einer der mutmaßlichen Täter wird als 20 - 30 Jahre alt, mit kräftiger Statur, etwa 180 cm groß und mit 3-Tage-Bart beschrieben. Er soll zum Tatzeitpunkt ein rotes T-Shirt, eine kurze schwarze Hose und eine dunkle Umhängetasche getragen haben. Ein zweiter wird ebenfalls als 20 - 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß und mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Er trug offenbar ein weißes T-Shirt und eine dunkle Hose. Zum dritten mutmaßlichen Täter liegt derzeit keine Beschreibung vor. Die Bundespolizei hat zu dem Vorfall die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

