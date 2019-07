BPOLI S: 24-jährige Frau leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Eine 24-jährige Frau hat sich am frühen Mittwochmorgen (03.07.2019) gegen 03:00 Uhr den Maßnahmen von zwei Polizeibeamten am Stuttgarter Hauptbahnhof widersetzt und dabei einen Polizisten leicht verletzt. Die 24-Jährige war zuvor durch eine Streife der Bundespolizei auf das bestehende Rauchverbot am Hauptbahnhof hingewiesen worden. Kurze Zeit später trafen die Beamten erneut auf die im Landkreis Esslingen wohnhafte Frau und wurden von ihr mehrfach beleidigt. Da sich die 24-Jährige trotz des ausgesprochenen Platzverweises weigerte den Bahnhof zu verlassen, sollte sie durch die eingesetzten Beamten hinausbegleitet werden. Hierbei widersetzte sich die Frau gegen die Polizeimaßnahmen, verletzte dabei einen Bundespolizisten am Unterarm und versuchte nach dem zweiten Beamten zu treten. Die Streife brachte die polizeibekannte Frau zu Boden und nahm sie vorläufig fest. Der Bundespolizist erlitt durch den Vorfall leicht blutende Verletzungen am Unterarm, blieb aber weiterhin dienstfähig. Die 24-Jährige muss nun unter anderem mit einem Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.

