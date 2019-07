Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Personen im Gleis

Nehren/Mössingen (ots)

Zwei Unbekannte haben am Mittwochabend (03.07.2019) gegen 21:10 Uhr einen Polizei- und Rettungseinsatz auf einer Bahnstrecke im Landkreis Tübingen ausgelöst. Nach den derzeitigen Erkenntnissen befanden sich die beiden Personen auf Höhe der Ortschaft Nehren im Gleisbett, als ein Interregio-Express die Strecke Richtung Mössingen befuhr. Bei Erkennen der beiden Personen leitete der Lokführer eine Schnellbremsung ein und brachte den Nahverkehrszug zum Stehen. Da zunächst unklar war, ob die Personen durch das Schienenfahrzeug erfasst wurden, suchten Kräfte der Bundes- und Landespolizei, der örtlichen Feuerwehr sowie Einsatzkräfte des Rettungsdienstes den Nahbereich ab. Die Absuche, bei der auch ein Polizeihubschrauber der Landespolizei eingesetzt wurde, verlief letztlich ergebnislos. Die etwa 96 im Zug befindlichen Reisenden konnten anschließend die Weiterfahrt unverletzt fortsetzen. Die betroffene Bahnstrecke war für den Zeitraum der Einsatzmaßnahmen von 21:11 Uhr bis 22:22 Uhr gesperrt, wodurch es zu bahnbetrieblichen Verzögerungen kam. Die Bundespolizei hat zu dem Vorfall die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

