Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Versuchter Diebstahl von Leergutfässern

Täter flüchtet vor Security

Issum (ots)

Am Donnerstag (27. Juni 2019) gegen 1.30 Uhr sah ein Security-Mitarbeiter einer Brauerei einen unbekannten Mann auf einem Lagerhof an der Brauerei-Diebels-Straße. Als er entdeckt wurde, kletterte der Mann über den Zaun und rannte über ein angrenzendes Feld in Richtung Wald. Der Mitarbeiter fand zwei Leergutfässer auf dem Feld. Zwei weitere Fässer hatte der Täter für den Diebstahl bereitgestellt.

Der Mann war etwa 1,80m groß, schlank und hatte kurze dunkle Haare. Er war dunkel gekleidet.

Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

