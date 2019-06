Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Trickdiebstahl

Zwei Frauen bitten um Wasser und entwenden Schmuck

Goch (ots)

Am Mittwoch (26. Juni 2019) gegen 11.30 Uhr sprachen zwei Frauen vor einem Mehrfamilienhaus an der Hervorster Straße eine 85-jährige Bewohnerin an und baten aufgrund der Hitze um ein Glas Wasser. So gelangten sie in ihre Wohnung. Während eine Täterin die Seniorin durch ein längeres Gespräch ablenkte, entwendete die zweite Täterin unbemerkt Schmuck und Bargeld. Das Opfer war davon ausgegangen, dass die zweite Person die ganze Zeit an der Wohnungstür gewartet hätte.

Die beiden Frauen waren 20 bis 25 Jahre alt und hatten ein asiatisches Aussehen. Sie waren etwa 1,60m groß, schlank und zierlich. Beide hatten schwarze, kurze Haare und trugen eine bunte Kleidung.

Täterhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell