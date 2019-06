Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Zwei Unfallfluchten im Parkhaus

Citroen und Mercedes beschädigt

Emmerich (ots)

Zwischen Freitag und Montag (24. Juni 2019) beschädigte ein unbekannter Autofahrer im Parkhaus eines Supermarktes am Parkring auf dem ersten Parkdeck einen roten Citroen C4 an der linken Fahrzeugseite.

Am Dienstag (25. Juni 2019) zwischen 8.30 und 14.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer ebenfalls in diesem Parkhaus auf dem ersten Parkdeck einen schwarzen Mercedes C-Klasse an der hinteren linken Seite. An der Beschädigung befand sich eine rote Lackfarbe, die vom Fahrzeug des Unfallverursachers stammt.

Bei beiden Unfällen entfernte sich der jeweilige Verursacher, ohne den Schaden zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

