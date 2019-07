Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbrecher erbeuten Schmuck und mehrere Apple-Geräte

Rhede (ots)

Der oder die Einbrecher kamen tagsüber und erbeuteten Schmuck, zwei iPads, einen iMac und ein iPhone 5 (jeweils silberfarben). Die Tat trug sich am Dienstag zwischen 10.30 und 18.30 Uhr auf der Straße Im Ortbruch zu. In das Einfamilienhaus waren der oder die Täter gelangt, nachdem sie eine Fensterscheibe eingeworfen hatten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

