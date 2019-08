Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Motorhaube verkratzt; Unfallflucht in der Niederkleiner Straße; Kollision beim Parkmanöver - Verursacher flüchtete

Cappel - Motorhaube verkratzt

Die Kratzer auf der Motorhaube des schwarzen Opel Corsa entstanden offensichtlich durch den mutwilligen Einsatz eines spitzen Gegenstandes. Der Schaden an dem Opel beträgt mindestens 500 Euro. Das Auto stand zur mutmaßlichen Tatzeit der Sachbeschädigung zwischen 09 Uhr am Donnerstag, 22 August und 16.30 Uhr am nachfolgenden Freitag vor dem Anwesen Mühlenbergstraße 24a. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Unfallflucht in der Niederkleiner Straße

Die Fahrertür verkratzt, der Außenspiegel auf der Fahrerseite abgerissen, der Kotflügel vorne links verkratzt und die vordere Stoßstange abgerissen. Das sind die Schäden, die durch eine Unfallflucht an einem blauen Renault Clio entstanden. Der Clio stand zur Unfallzeit am Mittwoch, 21. August, zwischen 18.30 und 19 Uhr mit der Front stadteinwärts etwa in Höhe des Anwesens Niederkleiner Straße 35. Das unfallverursachende Fahrzeug fuhr vermutlich von Niederklein nach Stadtallendorf und kollidierte aus unbekannten Gründen seitlich mit dem Renault. Die Kollision müsste eigentlich aufmerksam machenden Lärm verursacht haben. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat den Unfalllärm gehört, in diesem Zusammenhang ein wegfahrendes Auto gesehen und wer kann nähere Angaben dazu machen? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Marburg - Kollision beim Parkmanöver - Verursacher flüchtete

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg untersuchen eine Unfallflucht, die sich bereits am 16. August, zwischen 08.30 und 16.30 Uhr vor dem Anwesen Im Rudert 11 ereignet hat. Wahrscheinlich bei einem Parkmanöver entstand an einem silbernen Opel Meriva an der Stoßstange vorne rechts ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Bis heute ergaben sich keine Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und/oder dessen Fahrer/Fahrerin. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

