POL-PDMY: Diebstahl eines Wohnwagens

Polch (ots) - Am Freitag, den 30.11.2018, um 21:30 Uhr kam es zum Diebstahl von einem Wohnwagen der Marke Fendt 515 Caravan. Zwei Täter gelangten nach Aufhebeln eines Zaunelementes auf das Gelände eines Wohnmobilhändlers. Nach Entfernen der Kupplungssicherung wurde der Wohnwagen an einen von einem dritten Täter geführten dunklen Kombi angehangen und entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Mayen, Telefon 02651/801-0.

