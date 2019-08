Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Polizeikontrolle; BMW verkratzt; Versuchter Einbruch oder Autodiebstahl?; Grauen Golf angefahren; Unfallflucht - Polizei sucht frisch unfallbeschädigtes, rostbraunes bis rötliches Auto

Marburg-Biedenkopf (ots)

Landkreis - Polizeikontrolle

In der Nacht zum Mittwoch, 28. August, führte die Polizei zwischen 01.45 und 03 Uhr eine Verkehrskontrolle auf der B 3 bei Schönstadt durch. Es handelte sich um eine allgemeine Kontrolle gepaart mit der Überwachung des Nachtfahrverbots für Lastwagen. Die Polizei beanstandete weder die Fahrer noch eines der 10 kontrollierten Pkw. Anders sah die Sache bei den Lastwagen aus. Alle 7 kontrollierten Lastwagen hatten keine Berechtigung zum Befahren der Bundesstraße trotz des bestehenden Nachtfahrverbots. Das hatte sieben Ordnungswidrigkeitenanzeigen zufolge.

Marburg - BMW verkratzt

Zwischen 21 Uhr am Montag und 13 Uhr am Dienstag, 27. August, verkratzte ein noch unbekannter Täter einen schwarzen 3´er BMW und verursachte einen Schaden von mindestens 500 Euro. Das Auto parkte zur Tatzeit vor dem Anwesen Rudolf-Breitscheid-Straße 19. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Versuchter Einbruch oder Autodiebstahl?

Als der Besitzer am Dienstag, 27. August, um 15.10 Uhr, zu seinem schwarzen Ford Mondeo Kombi zurückkehrte, stellte er eine demontierte Abdeckung des Türgriffs auf der Fahrerseite fest. Danach scheint der Täter gestört worden zu sein und hat von einem weiteren Vorgehen abgesehen, denn weitere Beschädigungen etwa am Schloss waren nicht festzustellen. Das Auto stand nur 40 Minuten am Tatort in der Bahnhofstraße Höhe der Hausnummer 7a. Wer hat dort am Dienstag zwischen 14.30 und 15.10 Uhr verdächtiges Verhalten von einer Person an einem schwarzen Ford Mondeo Kombi bemerkt? Bislang gab es keine Zeugen des Vorfalls. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Unfallfluchten

Cappel - Grauen Golf angefahren

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen Zeugen eines Unfalls auf dem tegut-Parkplatz in der Marburger Straße. Der Unfall war am Dienstag, 27. August, zwischen 14.35 und 14.50 Uhr. Die Kollision verursachte an einem ordnungsgemäß geparkten grauen VW Golf hinten links einen Schaden von mindestens 500 Euro. Der Verursacher flüchtete. Derzeit gibt es weder Spuren, die auf das verursachende Fahrzeug hinweisen noch ließen sich Zeugen ermitteln. Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern in Verbindung zu setzen. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Wallau - Unfallflucht - Polizei sucht frisch unfallbeschädigtes rostbraunes bis rötliches Auto

Ein Zeuge meldete der Polizei Biedenkopf am Dienstag, 27. August, gegen 17 Uhr, einen Unfall an der Einmündung der Bundesstraße 62 zur Kreisstraße 103. Nach der Zeugenaussage kam ein rostbrauner bis rötlicher BMW der 3´er Reihe beim Linksabbiegen von der Bundes- auf die Kreisstraße nach Wallau von der Straße ab. Der Pkw prallte gegen die Verkehrsinsel und beschädigte einen Pfeilwegweiser. Der Fahrer setzte seine Fahrt unmittelbar fort. Ein Kennzeichen konnte der Zeuge leider nicht ablesen. Wo also steht seit Dienstagabend ein mutmaßlich rechtsseitig frisch unfallbeschädigtes rostbraunes bis rötliches Auto, möglicherweise ein 3´er BMW? Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

