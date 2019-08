Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Audi S6 Avant gestohlen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ebsdorf

Auf noch unbekannte Weise stahlen Diebe in der Nacht zum Donnerstag, 29. August, einen grauen Audi S6 Avant im Wert: zwischen 60 und 65.000 Euro. Der Besitzer hatte seinen Kombi, Baujahr 2018, um 23 Uhr vor dem Haus in der Hauptstraße abgestellt. Am nächsten Morgen um 08.10 Uhr stellte er den Diebstahl fest. Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen in der Hauptstraße gemacht? Wurde der Audi verladen oder weggefahren? Fuhr ein ortsfremdes Auto langsam durch die Straße? Stieg jemand aus und fuhren dann der Audi und das andere Auto gemeinsam weg? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Wo ist der Audi mit dem Kennzeichen MR-XX 2019? Sollte das Kennzeichen irgendwo auftauchen, bittet die Polizei um sofortige Benachrichtigung und darum, das Kennzeichen aus Gründen einer Spurensicherung nicht anzufassen. Die Fahndung in der Umgebung blieb erfolglos. Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell