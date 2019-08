POL-ME: Wieder brennen Altpapiercontainer - Jugendlicher Tatverdächtiger noch in derselben Nacht gefasst - Velbert - 1908029

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

In der Nacht zum heutigen Dienstag (06. August 2019) standen mehrere Altpapiercontainer an zwei nahegelegenen Örtlichkeiten an der Städtischen "Hauptschule am Baum" in Velbert-Mitte in Flammen.

Gegen 2:30 Uhr stellte eine Zeugin drei brennende Papiercontainer an der "Hauptschule am Baum" an der Lindenstraße fest und alarmierte die Feuerwehr sowie die Polizei. Zudem gab sie an, in Tatortnähe drei verdächtige Jugendliche gesehen zu haben. Durch das rasche Eintreffen von Feuerwehr und Polizei konnten die Brände sehr schnell gelöscht und eine weitere Ausdehnung erfolgreich verhindert werden.

Dennoch wurden die Container und dessen Inhalt vollständig zerstört. Nach ersten Schätzungen ist von einem Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro auszugehen. Im Zuge der Ermittlungen zu den drei verdächtigen Jugendlichen stellten die Beamten etwa 50 Meter weiter, an der Weißdornstraße, einen weiteren durch Feuer beschädigten Papiercontainer fest.

Zu ihrer Suche nach den Jugendlichen forderten die Beamten einen Diensthundeführer an. Mit dessen Hilfe konnten die Polizisten auf einer nahegelegenen Baustelle einen minderjährigen Tatverdächtigen antreffen. Bei dem 13-Jährigen handelt es sich um einen polizeibekannten Velberter.

Die Polizeibeamten nahmen ihn mit zur Wache, wo er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben wurde. Die Ermittlungen zu dem Fall sowie zu den beiden anderen Tatverdächtigen dauern noch an.

