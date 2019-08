Polizei Mettmann

POL-ME: Volltrunkener Jugendlicher auf gestohlenem Fahrrad unterwegs - Ratingen - 1908030

Mettmann (ots)

Weil er am späten Montagabend des 05.08.2019, gegen 23.45 Uhr, ohne Beleuchtung und mit deutlichen Schlangenlinien auf einem Fahrrad den Lintorfer Weg im Ratinger Ortsteil Breitscheid befuhr, wurde ein 16-Jähriger aus Mülheim von der Polizei gestoppt. Dabei bestätigte sich zunächst sehr schnell der naheliegende Verdacht, dass der junge Mann unter Alkoholeinfluss stand. Der Promillewert des an Ort und Stelle durchgeführten Alkoholtests erstaunte dann aber selbst erfahrene Polizeibeamte. Mit etwa 1,8 Promille (0,9 mg/l) war der 16-jährige Jugendliche auf dem unbeleuchteten Fahrrad unterwegs gewesen, bevor die Ratinger Polizei die gefährliche Schlangenlinienfahrt stoppen konnte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, zur Beweisführung die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt.

Bei der Überprüfung des Fahrrads, einem schwarz- und silberfarbenem Crossbike der Marke KTM, erwartete die kontrollierenden Einsatzkräfte eine weitere Überraschung. Das Fahrrad des Typs Ferrara Cross war nach seinem Diebstahl im Jahr 2015 in Erfurt zur Fahndung ausgeschrieben worden. Zur Herkunft des Velos befragt, gab der 16-jährige Mülheimer an, dass er dieses von einem 17-jährigen Freund aus Ratingen geliehen bekommen habe, der das Rad bereits seit mehr als zwei Jahren in Besitz hatte. Das Fahrrad wurde daraufhin von der Polizei sichergestellt, Strafverfahren gegen den 16-jährigen Mülheimer und den 17-jährigen Ratinger wegen Verdacht des Diebstahls bzw. der Hehlerei eingeleitet, weitere Ermittlungen dazu veranlasst.

Nach Abschluss der vorgenannten Maßnahmen wurde der volltrunkene 16-Jährige zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten und Gefahren in die Obhut seiner benachrichtigten und zeitnah zur Polizei nach Ratingen angereisten Mutter übergeben.

