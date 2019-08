Polizei Mettmann

POL-ME: Mann schlägt mit Hammer auf Auto ein - Polizei stellt 29-jährigen Tatverdächtigen - Monheim - 1908028

Mettmann (ots)

Am Montagabend (5. August 2019) hat die Polizei auf der Tempelhofer Straße in Monheim am Rhein einen 29-jährigen Mann gestellt, der kurz zuvor ein Auto demoliert haben soll.

Gegen 21:40 Uhr meldeten sich Anwohner der Tempelhofer Straße bei der Polizei, weil sie beobachteten, wie ein Mann mit einem Hammer auf einen in Höhe der Hausnummer 1 geparkten VW Golf einschlug. Als die Beamten zum Tatort eilten, stellten sie fest, dass der Wagen erheblich beschädigt war: Mehrere Scheiben waren eingeschlagen, Dach und Türen wiesen etliche Dellen auf und zudem war das Fahrzeug an mehreren Stellen zerkratzt. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 8.000 Euro.

Im Zuge ihrer Ermittlungen nach möglichen Tatverdächtigen konnten die Beamten in Tatortnähe einen Verdächtigen antreffen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 29 Jahre alten Monheimer. Er stand unter Alkoholeinfluss: Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1 Promille (0,47 mg/l). Zudem hatte er auch noch Cannabis konsumiert und in seinen Taschen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Hintergründe für die Sachbeschädigung ist derzeit noch nicht klar und Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen.

