Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Mähdrescher löst Feldbrand aus/ Feuerwehr bittet um Hilfe - Landwirte sollen Güllefässer mit Wasser bereitstellen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bedburg-Hau (ots)

Vermutlich ausgelöst durch einen Defekt an einem Kühler eines Mähdreschers kam es heute (26.07.2019)zu einem Feldbrand. Durch das umsichtige Verhalten der Landwirte konnte eine massive Brandausbreitung verhindert werden.

Um 15:35 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau mit dem Einsatzstichwort "Flächenbrand groß" alarmiert. Direkt wurden sechs Einheiten der Feuerwehr in den Einsatz gebracht.

Vor Ort waren jedoch nur noch Nachlöscharbeiten erforderlich. Die Landwirte hatten den Brand an dem Mähdrescher sofort bemerkt und das Fahrzeug in unmittelbare Nähe einer Berieselungsanlage gefahren. Hier löschten sie selber. So blieb das Feuer auf eine Fläche von 100 Quadartmetern begrenzt.

Im Einsatz waren insgesamt 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes unter der Leitung der Gemeindebrandinspektoren Stefan Veldmeijer und Klaus Elsmann.

In diesem Zusammenhang bittet die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau um die Unterstützung der Landwirte. "Landwirte sollten während der Erntearbeiten vorhandene oder freie Güllefässer mit Löschwasser füllen und in der Nähe bereithalten, damit im Ernstfall schnell ausreichend Wasser zur Verfügung steht. Auch ein Traktor mit Grubber kann bei einem Feuer eine wertvolle Hilfe sein", so Gemeindebrandbrandinspektor Stefan Veldmeijer.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

Pressesprecher

Michael Hendricks

Telefon: 02821 / 7 38 92 97

Fax: 02821 / 7 38 92 98

E-Mail: michael.hendricks@feuerwehr-bedburg-hau.de

www.feuerwehr-bedburg-hau.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, übermittelt durch news aktuell