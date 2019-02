Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Geschäftseinbruch in Westerstede ++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum 21.02.2019 haben bislang unbekannte Täter einen Einbruch in ein Geschäft in der Meinardusstraße in Westerstede verübt. Nachdem sie die Eingangsschiebetür aufgebrochen hatten, hebelten sie einen kleineren Tresorwürfel in der Küche auf und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei in Westerstede (04488/833-115) bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Polizeikommissariat Westerstede

EKHK Rolf Cramer

Telefon: 04488/833-125

E-Mail: rolf.cramer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell