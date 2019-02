POL-OL: ++Verkehrsunfall mit einer achtjährigen Schülerin, die mit ihrem Fahrrad unter einen PKW geriet und schwer verletzt wurde++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Oldenburg (ots)

++Verkehrsunfall mit einer achtjährigen Schülerin, die mit ihrem Fahrrad unter einen PKW geriet und schwer verletzt wurde++

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Streichenstraße Ecke An der Norderbäke in 26689 Apen geriet gg. 15:41 Uhr ein achtjähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad unter einen Pkw und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Apen befreit werden. Eine 51-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem Fahrzeug von der Straße An der Norderbäke auf die Streichenstraße einbiegen. Dabei übersah sie das achtjährige Mädchen, das mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg von der Schule nach Hause fahren wollte. Das Mädchen wurde mit ihrem Rad von dem Wagen erfasst und geriet durch den Zusammenstoß unter das Fahrzeug. Sie wurde mit ihrem Fahrrad unter dem PKW eingeklemmt und musste durch die eingesetzte Feuerwehr Apen befreit werden. Durch den Unfall wurde das Kind schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Das achtjährige Mädchen wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Oldenburger Klinikum geflogen. Die 51-jährige Autofahrerin erlitt durch den Verkehrsunfall einen Schock. Die Ersthelfer, u.a. Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Apen, kümmerten sich vorbildlich um das verletzte Kind und um die Kraftfahrzeugführerin.

