Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrüche im Oldenburger Stadtgebiet +++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch wurde die Polizei unter anderem zu zwei Einbrüchen gerufen, die sich in der Nacht zuvor ereignet haben. In der Zeit zwischen 22 und 6.45 Uhr hebelten Unbekannte die Terrassentür zu einer Wohnung an der Liegnitzer Straße auf. Aus dem Kühlschrank entwendeten die Täter Lebensmittel im Wert von etwa 100 Euro. (211906)

Ebenfalls in der Nacht zu Mittwoch (Tatzeit zwischen 19 und 7 Uhr) verschafften sich Einbrecher durch ein aufgehebeltes Seitenfenster Zutritt in eine Apotheke an der Anton-Günther-Straße. Aus einem Tresor entwendeten die Täter Bargeld und flüchteten unerkannt. (212318)

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 790-4115 entgegen.

