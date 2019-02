Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Enkeltrick in Augustfehn II

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Dienstag ist es am Sybrandts-Rastedt-Weg in Augustfehn II zu einem Betrug/Enkeltrick gekommen. Der 71-jährige Geschädigte erhält den Anruf einer angeblichen Verwandten. Die weibliche Anruferin gibt vor, wegen einer Geldanlage (Wohnungskauf) bei einem Notar in Oldenburg zu sein. Durch geschickte Gesprächsführung wird ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und der Geschädigte im weiteren Verlauf um eine finanzielle Unterstützung gebeten und zur Abhebung eines größeren (fünfstelligen) Bargeldbetrages bei seiner Hausbank gebracht. Durch die Anruferin wird dem gutgläubigen Geschädigten sodann eine 'Bekannte' als Abholerin des Geldes angekündigt. Diese Person erscheint kurz darauf tatsächlich am Wohnhaus des Mannes und bekommt das Bargeld von ihm in einem Umschlag übergeben. Die Abholerin wird als weiblich, ca. 25-3o Jahre alt, etwa 165-170 cm groß, schlank, mit dunklen, glatten, mittellangen Haaren beschrieben. Die Frau soll mit einer Hose und einem Jacket bekleidet gewesen sein. Nach Übergabe des Geldbetrages ist die Frau in Richtung der Straße 'An den Wiesen' verschwunden. Der Vorfall hat sich am 19.02.19 gegen 12:30/13:00 Uhr ereignet. Die Polizei bittet um Hinweise zu der Frau, die vermutlich nahe des Tatortes in ein abgestelltes Fahrzeug gestiegen ist. Zeugen, die die junge Frau im Bereich des Sybrandts-Rastedt-Weges oder den angrenzenden Straßen gesehen haben, oder sonstige Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Apen unter 04489-1439, oder dem Polizeikommissariat Westerstede unter 04488-833115 zu melden. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals vor dieser immer wieder erfolgreichen Betrugsmasche, bei der überwiegend ältere Menschen Anrufe angeblicher Verwandte erhalten. Oftmals werden Notartemine im Zusammenhang mit Immobilienkäufen vorgegaukelt. Im Laufe der Telefonate wird dann versucht, das Vetrtrauen der Angerufenen zu gewinnen und diese zur finanziellen Unterstützung und zur Übergabe von Bargeld zu bewegen. Auf solche Telefonate sollte keineswegs reagiert, sondern sofort aufgelegt werden. Für weitere Auskünfte steht die Polizei zur Verfügung.

