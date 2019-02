Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Brand eines Einfamilienhauses in Eversten - 62-Jährige leicht verletzt +++

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Nacht wurden Rettungskräfte und Polizei zu einem Wohnhausbrand in der Elisabeth-Frerichs-Straße gerufen. Eine Nachbarin hatte zunächst laute Geräusche wahrgenommen und Flammen aus dem Haus schlagen sehen. Um 4.26 Uhr meldete sie dies über Notruf. Als die ersten Einsatzkräfte wenig später am Haus eintrafen, waren bereits mehrere Fensterscheiben des Hauses durch die Hitzeentwickluing geplatzt; aus dem Haus drangen meterhohe Flammen. Die Feuerwehr leitete unverzüglich Löschmaßnahmen ein. Der 62-jährigen Bewohnerin des Hauses war es gelungen, sich vor den Flammen rechtzeitig in Sicherheit zu bringen; sie erlitt leichte Verletzungen durch Rauchgas und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden; das Haus wurde zunächst beschlagnahmt. Brandermittler werden in den nächsten Tagen mit der Spurensuche in dem heruntergebrannten Einfamilienhaus beginnen.

Der Schaden wird derzeit auf über 100.000 Euro geschätzt. (159)

