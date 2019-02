Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ 81-jährige Oldenburgerin wird Opfer eines Trickdiebstahls +++

Oldenburg (ots)

Ein ungebetener Gast hat am Montag einer 81-jährigen Rentnerin Goldschmuck im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Die Oldenburgerin hatte sich am Dienstag bei der Polizei gemeldet und Anzeige erstattet. Sie schilderte, dass ein fremder Mann am Montag gegen 14.30 Uhr an der Tür ihrer Wohnung in der Hilde-Domin-Straße geklingelt habe. Der Unbekannte habe die Frau gefragt, ob sie alte Bücher oder Haushaltsgeräte besitze, die sie nicht mehr benötige. Der Mann gab an, diese Gegenstände kaufen zu wollen. Die Rentnerin ließ ihn in ihre Wohnung und zeigte ihr in mehreren Räumen verschiedene Gegenstände. Kurz darauf verließ der Mann die Wohnung wieder, ohne sich zu verabschieden.

Die 81-Jährige bemerkte wenig später, dass der Unbekannte aus dem Wohn- und Schlafzimmer der Wohnung mehrere Ringe und Ketten aus Gold gestohlen hat. Er soll etwa 1,65 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. (207748)

Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen unter Telefon 790-4115 entgegen.

