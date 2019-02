Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des PK Bad Zwischenahn

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, den 14.02.19, gegen 14:34 Uhr, kam es in Bad Zwischenahn, Diekweg/Reihdamm/Langenhof zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Ein männlicher Verursacher befuhr mit seinem Pkw die Straße Langenhof und wollte nach links in den Reihdamm einbiegen. Dabei stieß er mit einem männlichen Fahrradfahrer zusammen, der aus Richtung Diekweg kommend die Straße Reihdamm bei Grünlicht überqueren wollte. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, bzw. zu einem Fahrzeug machen können, welches sich kurz vor dem Unfall auf dem Diekweg nach links in Richtung Mühlenweg eingeordnet hatte, dann aber doch plötzlich nach rechts in den Reihdamm eingebogen war, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/927-115 in Verbindung zu setzen.

