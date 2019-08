Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden - Velbert - 1908031

Mettmann (ots)

Am Montagmittag, des 05.08.2019, gegen 14:15 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Deller Straße/ Nevigeser Straße in Velbert zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und ca. 25.000 Euro Sachschaden. Ein 44-jähriger Ford-Transit-Fahrer befuhr mit seinem Kleintransporter die Schmalenhofer Straße und beabsichtigte, den Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung Deller Straße zu passieren. Dabei übersah er den Mercedes A-Klasse eines 65-jährigen Velberters, der mit seinem Pkw vorfahrtberechtigt auf der Nevigeser Straße unterwegs war und kollidierte frontal mit dessen linker Fahrzeugseite. Durch den Zusammenstoß erlitten der Ford-Fahrer sowie sein 21-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen. Der 44-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, sein Beifahrer begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage im Kreuzungsbereich außer Betrieb.

