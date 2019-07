Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Ohne Reisedokument und mit Drogen unterwegs

Rostock Seehafen (ots)

Am Samstag, den 06. Juli 2019 gegen 11:00 Uhr wurde durch die Beamten der Bundespolizei ein 33-Jähriger als Mitinsasse eines aus Dänemark kommenden Pkw´s ohne erforderliche Grenzübertrittsdokumente festgestellt.

Bei der Kontrolle konnte er den Polizisten lediglich einen gültigen schwedischen Aufenthaltstitel vorlegen. Ein gültiges Reisedokument hatte er nicht, da sein Reisepass bereits zeitlich abgelaufen war.

Zur weiteren Klärung der Sachlage wurde der Mann mit zur Dienststelle genommen. Hier konnte man bei seiner Durchsuchung in den Schuhen und der Unterwäsche insgesamt 24 Gramm Cannabis sowie drei Gramm einer rauschgiftähnlichen Substanz auffinden. Da der Verdacht bestand, dass sich im Fahrzeug weiteres Betäubungsmittel befinden könnte, wurden die Kollegen der Bundeszollverwaltung hinzugezogen. Eine Absuche unter Hinzuziehung eines Drogenspürhundes verlief negativ.

Das Betäubungsmittel sowie die Substanz wurden sichergestellt.

Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Rostock

Kopernikusstr. 1b

18057 Rostock

Pressesprecher

Frank Schmoll

Telefon: 0381 / 2083 103

E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_kueste



