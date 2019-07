Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Die Strafe folgte auf dem Fuße

Rostock (ots)

Am 26.06.2019 berichtete die Bundespolizeiinspektion Rostock in einer Pressemitteilung von der Festnahme eines Einbrechers auf frischer Tat. Vorausgegangen war ein Bürgerhinweis, dass eine männliche Person gerade versucht in einen Imbiss am S-Bahn Haltepunkt Lütten Klein einzudringen. Hierzu schlug der Täter mit Schottersteinen sowie einem Ast ein Loch in die aus zwei Sicherheitsscheiben bestehende Eingangstür und kroch so in das Geschäft.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der Mann zur Aufgabe überredet und noch vor Ort auf frischer Tat festgenommen werden.

Da bei dem Sachverhalt die Voraussetzungen für die Durchführung eines beschleunigten Verfahrens vorlagen, wurde durch die Staatsanwaltschaft Rostock beim Amtsgericht Rostock eine so genannte Hauptverhandlungshaft beantragt.

Nach nur fünf Tagen kam es dann am Montag, den 01.072019 zur Verhandlung beim Amtsgericht Rostock. Hier erfolgte durch den zuständigen Richter die Verurteilung des Angeklagten zur Zahlung einer Geldstrafe von 90 Tagesätzen zu je 15,- Euro (1350,- Euro).

Sollte er dieser Zahlung innerhalb einer gesetzten Frist nicht nachkommen, droht ihm die erneute Haft.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Rostock

Kopernikusstr. 1b

18057 Rostock

Pressesprecher

Frank Schmoll

Telefon: 0381 / 2083 103

E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell