Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Streckensperrung wegen Spaziergängerin an den Gleisen

Mönchhagen (ots)

Am 03.07.2019 gegen 21:00 Uhr mussten die Beamten der Bundespolizei unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten ausrücken. Vorausgegangen war eine Information, dass eine weibliche Person in der Ortschaft Mönchhagen, auf Höhe der Esso-Tankstelle, entlang der Gleise laufen soll.

Parallel zum sofortigen Streifeneinsatz von Bundes- und Landespolizisten erfolgte eine Streckensperrung für diesen Bereich. Am Ereignisort angekommen, konnten die Polizisten zunächst keine Person feststellen. Auch eine Absuche entlang der Gleisanlagen verlief negativ. Wenig später erreichte die Bundespolizisten die Nachricht, dass eine Streife von den Kollegen der Landespolizei im Bereich des Bahnüberganges Klein Kussewitz eine weibliche Person in den Gleisen festgestellt hat.

Noch vor Ort wurde diese an die Beamten der Bundespolizei übergeben. Diese stellten fest, dass die Frau bereits zwei Tage zuvor aufgefallen war, als sie sich ebenfalls fußläufig in der Nähe der Petersdorfer Straße im Gleisbereich aufhielt.

Nach eingehender Belehrung wurde die Frau in ein Hotel nach Rostock gebracht.

