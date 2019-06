POL-HB: Nr.: 0394 --Supermarkträuber flüchtet ohne Schuhe

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Walle, Vegesacker Straße Zeit: 25.06.19, 09.10 Uhr

Ein maskierter Räuber überfiel am Dienstagvormittag einen Discounter in Walle. Der Mann wurde auf der Flucht von einem Zeugen überrascht und trennte sich von seinem Fahrrad und seinen Schuhen.

Der mit einer Ski Maske getarnte Räuber bedrohte gegen 9 Uhr die Kassiererin des Marktes in der Vegesacker Straße mit einem Messer und nahm sich Geld aus der Kasse. Anschließend flüchtete er auf einem bereitgestellten Fahrrad, bemerkte dabei aber offensichtlich nicht, dass ihm ein 54 Jahre alter Kunde folgte. Nachdem der Räuber in eine Hofeinfahrt im Waller Ring abbog, um sich umzuziehen, sprach ihn der 54-Jährige an. Der Ertappte nahm sofort Reißaus, übersprang einen Gartenzaun und flüchtete. Dabei ließ er sein Fahrrad, seine weißen Nike-Schuhe und eine graue Jogginghose der Marke Uncle Sam zurück.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu dem Räuber geben, wer erkennt das Fahrrad der Marke Giro auf dem Bild? Der Unbekannte wurde als etwa 25 bis 30 Jahre alt und 180 Zentimeter groß beschrieben. Er trug einen grauen Kapuzenpullover und wohl keine Schuhe und eventuell keine Hose mehr. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 3623888 entgegen.

