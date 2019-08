Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Trickdiebstahl gescheitert - Senior stellt Täter zur Rede und bekommt Geld zurück

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

"Es steht halt niemandem auf der Stirn geschrieben, dass er ein Straftäter ist!" Am Donnerstag, 29. August, gegen 09.50 Uhr war der sehr freundliche, dezent gekleidete und seriös wirkende Mann kurzfristig mit seinem Trickdiebstahl erfolgreich. Er benutzte in der Ernst-Giller-Straße den bekannten Wechseltrick, um in die Geldbörse des Seniors zu greifen. Er traf allerdings auf einen aufmerksamen und sofort reagierenden fast 79 Jahre alten Mann. Der bemerkte sofort das Fehlen von Bargeld, stellte sein Gegenüber zur Rede und erhielt das komplette Geld (mehrere 50 Euro Scheine) zurück. Der Täter verschwand danach. Der Senior beschrieb den Mann als gepflegten, ca. 40 Jahre alten, 1,75 Meter großen, normal gebauten Herrn mit sehr kurzen dunklen Haaren und hoher Stirn. Außer der typischen "Pilotenbrille (keine Sonnenbrille) trug er ein unifarbenes blaues T-Shirt zur Hose, die das Opfer nicht näher beschreiben konnte. Der Mann sprach gebrochen Deutsch. Er kam in der Ernst-Giller-Straße von der anderen Straßenseite auf den älteren Herrn zu und bat um den Geldwechsel zum Parken. Der Täter schaffte es anschießend zwar durch seine geschickte Ablenkung in die Geldbörse zu greifen behielt seine Beute wegen der prompten Reaktion aber nur kurz. "Seien Sie hilfsbereit, aber seien sie auch gleichzeitig Vorsichtig bei derartigen plötzlichen Wechselbitten. Halten Sie so viel Abstand, dass ein Griff in die Geldbörse definitiv unmöglich ist." Im vorliegenden Fall hat die Kripo wegen des versuchten Trickdiebstahls die Ermittlungen aufgenommen. Wem ist der Mann am Donnerstagmorgen rund um die Ernst-Giller-Straße noch aufgefallen? Wer kann den Mann anhand der Beschreibung identifizieren oder Hinweise geben, die dazu führen? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

