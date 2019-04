Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: POL-GÖ:(248/2019)Die Göttinger Autobahnpolizei überprüft nach einem Reifenplatzer einen Gefahrgut-Lkw

Göttingen (ots)

Göttingen, BAB 7, Richtungsfahrbahn Hannover (Norden). Zwischen AS Göttingen Nord und der AS Nörten-Hardenberg, Montag, 08. April 2019, 14:00 Uhr (fre)- Nachdem an einem Gefahrgut-Lkw, beladen mit Lacken und Leuchtstoffröhren, ein Reifen geplatzt ist, stellten die Beamten der Autobahnpolizei Göttingen fest, dass von der Ladefläche eine geringe Menge einer unbekannten Substanz tropfte. Unter Hinzuziehung eines Spezialisten der Göttinger Autobahnpolizei und nach Rücksprache mit einem Sachverständigen konnte eine Gefährdung für Umwelt und Menschen ausgeschlossen werden. Nach erfolgtem Radwechsel wurde die Ladung neu gesichert und der Lkw konnte seine Fahrt fortsetzen.

