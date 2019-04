Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (247/2019) Einbrecher stehlen Goldschmuck aus Einfamilienhaus in Hann. Münden

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Heinrich-Heine-Straße Samstag, 6. April 2019, zwischen 19.00 und 23.45 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Über eine aufgehebelte Terrassentür sind Einbrecher am Samstagabend (06.04.19) in der Zeit zwischen 19.00 und 23.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Heine-Straße in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) eingedrungen.

Im Innern durchsuchten die Täter die Räume im Erd- und Obergeschoss offenbar gezielt nach Bargeld und Schmuck. Sie entkamen anschließend mit diversem Goldschmuck und einigen Flaschen Whisky. Der entstandene Gesamtschaden steht noch nicht fest. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeikommissariat Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

