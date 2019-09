POL-MR: Schreckschusswaffen sichergestellt; Frau vom Rad geschubst; Erneut Hakenkreuze gesprüht

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Biedenkopf -Schreckschusswaffen sichergestellt

Die Polizei Biedenkopf stellte am Samstagnachmittag (31. August) zwei Schreckschusswaffen sicher. Ein 25 und ein 26-Jähriger müssen sich wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz verantworten, der eine, weil er die Waffe im Auto mitführte, ohne eine entsprechende Erlaubnis zu haben, der andere, weil er im Verdacht steht, mit der Waffe aus dem fahrenden Auto heraus in die Luft geschossen zu haben. Ein Autofahrer rief gegen 16.20 Uhr die Polizei an, nachdem in der Georg-Kramer-Straße in Höhe des Eiscafes aus einem vorausfahrenden Auto der Mitfahrer hinten rechts durch die geöffnete Scheibe zwei Mal in die Luft schoss. Die Polizei kontrollierte den Pkw auf dem Parkplatz eines Schnellimbisses und stellte die PTB-Waffe sicher. Bei der Kontrolle eines zweiten Fahrzeugs, die Insassen beider Autos gehörten offenbar zusammen, fanden die Beamten im Fußraum die weitere PTB Waffe. Nach den Einlassungen waren die Männer auf dem Weg zu einer Hochzeit und die Schreckschusswaffen sollten Teil des Feuerwerks sein.

Weimar - Frau vom Rad geschubst

Die Motivation des Täters und seine Absicht stehen nicht fest. Die Polizei ermittelt, sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise, die zur Identifizierung des Mannes beitragen könnten. Der Gesuchte ist etwa 1,75 Meter groß und sehr schlank. Er hat eine helle Haut und blonde, an den Seiten ausrasierte und auf dem Kopf längere, nach hinten frisierte Haare. Er trug ein schwarzes oder graues T-Shirt, dass er sich kurz vor der Tat über sein Gesicht gezogen hatte. Der Mann näherte sich in der Nacht zum Sonntag, 01. September, zwischen 00.30 und 00.40 Uhr von hinten einer 38 Jahre alten Frau, die mit ihrer 10 Jahre alten Tochter mit dem Fahrrad über den Bahnhofsweg von Niederwalgern nach Wenkbach fuhr. Der Täter schubste die Frau derart, dass sie sich nicht auf dem Rad halten konnte und stürzte. Als Mutter und Tochter laut schrien, flüchtete der Gesuchte Richtung Bahnhof. Der Vorfall war in Höhe des Anwesens Bahnhofgsweg26. Wer hat den Mann dort noch gesehen? Wer kann ihn näher beschreiben oder Hinweise geben, die zur Identifizierung führen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Wehrda - Erneut Hakenkreuze gesprüht

Unbekannte Täter sprühten im Oberweg vier etwa 40 x 40 Zentimeter große Hakenkreuze mit neonroter Farbe auf eine Grundstücksmauer. Die Tatzeit dieser Schmierereien liegt zwischen Dienstag, 27. und Freitag, 30. August, sodass durchaus ein Zusammenhang bestehen könnte mit gleichartigen Sachbeschädigungen im Lärchenweg. (siehe Presseinformation der Polizei vom 29. August). Sachdienliche Hinweise bitte auch in diesem Fall an den Staatsschutz der Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

